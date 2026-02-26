Giustizia Giusta | a Ladispoli un confronto pubblico tra professionisti del diritto e istituzioni

Sabato 28 febbraio a Ladispoli si svolgerà un incontro pubblico dedicato al tema della giustizia, con la partecipazione di professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni. L’evento si terrà al Bar Malò alle 10:30 e offrirà l’opportunità di confrontarsi sui temi legati al sistema giudiziario locale e alle sfide quotidiane che affrontano avvocati, magistrati e cittadini.

Appuntamento per sabato 28 febbraio alle ore 10:30, presso il Bar Malò in viale Europa. I partecipanti Ad aprire i lavori sarà il consigliere comunale Franca Asciutto. Seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, a testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso un tema che incide direttamente sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Il dibattito vedrà la partecipazione di autorevoli relatori del mondo giuridico e politico. Interverranno Antonio Ferdinando De Simone, avvocato e docente di diritto e procedura penale militare, Anita Mangialetto ed Enrico Bonizzoni, entrambi avvocati, che offriranno un contributo tecnico e professionale sullo stato della giustizia in Italia, tra criticità operative e possibili soluzioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

