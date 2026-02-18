Ederson Juve l’Atletico esce allo scoperto | È uno dei giocatori nella nostra lista degli obiettivi L’annuncio dalla Spagna

L’Atletico Madrid ha confermato l’interesse per Ederson Juve, facendo sapere che il centrocampista è nella loro lista di acquisti. La dichiarazione arriva dal direttore sportivo dei Colchoneros, che ha aggiunto di aver già avviato i contatti con il club del giocatore. La trattativa si concentra sulla possibilità di portare Ederson in Spagna prima della fine del mercato. La Juventus, nel frattempo, tiene d’occhio la situazione e valuta le sue opzioni. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro del giocatore.

Ederson Juve, pericolo spagnolo per il centrocampista con il direttore dei Colchoneros che conferma pubblicamente l'interesse. Le manovre per la prossima sessione estiva di calciomercato iniziano a delinearsi con largo anticipo, e per la Juventus arriva una notizia che rischia di complicare non poco i piani di rafforzamento della mediana. Al centro dei desideri di mezza Europa c'è Ederson, il centrocampista brasiliano che ha saputo imporsi come uno dei profili più completi e dominanti del campionato italiano con la maglia dell' Atalanta. Il giocatore, seguito a più riprese dagli scout bianconeri e da tempo sul taccuino del direttore Damien Comolli come rinforzo ideale per garantire muscoli e inserimenti alla squadra di Luciano Spalletti, è finito prepotentemente nel mirino di una big spagnola.