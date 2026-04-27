Eyes Wide Shut anteprima con quartetto d' archi al cinema Quattro Fontane
Martedì 28 aprile alle 20, al Cinema Quattro Fontane, si terrà un’anteprima del film Eye Wide Shut, organizzata da Lucky Red. L’evento sarà accompagnato da un concerto d’archi prima della proiezione. La serata si svolgerà in questa sala cinematografica, con l’ingresso previsto prima dell’inizio del film. L’evento richiama l’attenzione di appassionati e spettatori interessati a vedere il film in anteprima.
Lucky Red annuncia la proiezione in anteprima di Eye Wide Shut, preceduta da un concerto d'archi. L'evento si terrà al Cinema Quattro Fontane, martedì 28 aprile, alle 20.45.A precedere la proiezione sarà un quartetto d’archi composto da Suvi Laura Katriina Valjus (Violino), Miwa Cristina Shiozaki.🔗 Leggi su Romatoday.it
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