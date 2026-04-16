Il film di Stanley Kubrick, uscito originariamente nel 1999, torna nelle sale in una versione restaurata in 4K. Si tratta dell'ultima opera del regista, completata prima della sua morte avvenuta durante le riprese. Da sempre considerato un film che si presta ad essere visto da soli, di notte, questa versione offre un’immagine più nitida e dettagliata rispetto alla precedente. La riproposizione nelle sale è prevista per un periodo limitato.

Si dice che Eyes Wide shut, il film testamento di Stanley Kubrick, morto proprio durante le riprese, sia il film perfetto da vedere da soli, di notte. Questo perché questo film, più facile da esperire che da raccontare, è un’ esperienza mistica, affascinante, ultra-sensoriale. Ci si addentra in un mondo misterioso, tra gli angoli bui del matrimonio, della gelosia, del satanismo. La pellicola torna al cinema in una meravigliosa versione restaurata 4k. E la storia, ancora una volta, sembrerà non darvi scampo dal terrore. 27 anni dopo. Ventisette anni dopo la sua prima uscita, torna sul grande schermo Eyes wide shut, capolavoro postumo di Stanley Kubrick.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Eyes Wide shut’ torna al cinema in versione restaurata 4k

Eyes Wide Shut | Criterion Collection – Preorder Now

Notizie correlate

Leggi anche: Ghost torna al cinema in versione restaurata 4K: solo a San Valentino

Il “Doppio Sogno” di Kubrick riapre gli occhi: Eyes Wide Shut torna nelle sale italianeA ventisette anni dalla sua prima, discussa uscita, il testamento spirituale e cinematografico di Stanley Kubrick si prepara a illuminare nuovamente...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Eyes Wide Shut torna al cinema. Il nuovo trailer per l'evento speciale. VIDEO; EYES WIDE SHUT TORNA IN SALA 27 ANNI DOPO; Eyes Wide Shut torna al cinema a maggio come evento speciale e per l'occasione arriva un nuovo trailer; Eyes wide shut di Stanley Kubrick torna al cinema dal 4 al 6 maggio.

Eyes Wide Shut torna al cinema a maggio come evento speciale e per l'occasione arriva un nuovo trailerIl 4, 6 e 6 maggio, i fan di Stanley Kubrick potranno rivedere sul grande schermo, come evento speciale, Eyes Wide Shut, che è l’ultima grande opera del maestro. La Lucky Red ha appena diffuso un nuov ... comingsoon.it

EYES WIDE SHUT TORNA IN SALA 27 ANNI DOPOIl capolavoro postumo di Stanley Kubrick ritorna al cinema. Eyes Wide Shut sarà di nuovo sul grande schermo ventisette anni dopo la sua prima uscita. L’evento speciale è in programma dal 4 al 6 maggio ... opinione.it

“Eyes wide shut” torna al cinema dal 4 al 6 maggio distribuito da Lucky Red. Il capolavoro di Stanley Kubrick, con Tom Cruise e Nicole Kidman, liberamente ispirato al romanzo “Doppio sogno” di Arthur Schnitzler pubblicato in Italia da Adelphi. #eyeswideshut facebook

Nuova edizione di Sulla Luna con Stanley Kubrick preparata per il Salone del Libro di Torino, con una esclusiva Appendice di 12 pagine sui riferimenti al caso Epstein in Eyes Wide Shut e il segnalibro di ArchivioKubrick. DM per l’acquisto in preordine, grazie! x.com