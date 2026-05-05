Extralberghiero Sciacca Turismo plaude alla sentenza del Tar | Bocciate norme sproporzionate

L'associazione Sciacca Turismo ha espresso soddisfazione per la decisione del Tar Sicilia di annullare dodici norme del decreto regionale 21042025. La sentenza ha dichiarato tali norme sproporzionate e dannose per il settore extralberghiero. La pronuncia si riferisce a disposizioni che erano state introdotte con il decreto e che ora sono state bocciate dal tribunale amministrativo.