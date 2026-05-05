Extralberghiero Sciacca Turismo plaude alla sentenza del Tar | Bocciate norme sproporzionate
L'associazione Sciacca Turismo ha espresso soddisfazione per la decisione del Tar Sicilia di annullare dodici norme del decreto regionale 21042025. La sentenza ha dichiarato tali norme sproporzionate e dannose per il settore extralberghiero. La pronuncia si riferisce a disposizioni che erano state introdotte con il decreto e che ora sono state bocciate dal tribunale amministrativo.
L'associazione Sciacca Turismo accoglie con soddisfazione la sentenza del Tar Sicilia che ha annullato dodici norme del decreto regionale 21042025, ritenute sproporzionate e penalizzanti per il settore extralberghiero. Il ricorso, presentato dalla federazione delle associazioni della ricettività.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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