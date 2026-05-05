Extra in Tour a Benevento la finale del concorso dedicato all’oro verde | appuntamento il 16 maggio

Benevento si appresta ad ospitare la finale di “Extra in Tour”, il concorso provinciale dedicato agli oli extravergine di oliva. L’evento si terrà il 16 maggio 2026, coinvolgendo produttori e appassionati del settore. La manifestazione si svolgerà in una location della città, dove sarà possibile assistere alla premiazione e alla degustazione delle diverse varietà di olio. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e valorizzazione dei prodotti locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Benevento si prepara ad accogliere una nuova edizione di “ Extra in Tour ”, il concorso provinciale dedicato agli oli extra vergine di oliva, in programma il 16 maggio 2026. Un appuntamento che, negli anni, si è affermato come momento centrale per la valorizzazione di uno dei prodotti simbolo del territorio sannita, capace di unire qualità, tradizione e cultura agroalimentare. Promosso da Aprol Campania, in collaborazione con Coldiretti Benevento, l’evento si svolgerà negli spazi del Museo del Sannio, nel cuore della città di Benevento. Una cornice simbolica, che rafforza il legame tra patrimonio storico e identità produttiva del territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Extra in Tour”, a Benevento la finale del concorso dedicato all’oro verde: appuntamento il 16 maggio Notizie correlate Colleferro. Successo confermato anche per la VII Edizione del Concorso “Oro Verde”. Tutti i premiatiCronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Sabato 7 Marzo, nell’Aula di Alta Formazione della Biblioteca R. Serata della finale del concorso canoro “La Voce d’Oro”, tutti i partecipantiSono stati annunciati i finalisti della Coppa Canora “La Voce d’Oro” 2026 di Galeata, uno degli appuntamenti musicali della stagione dedicati alla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Master Explorer: commissione extra del 4% sulle prenotazioni di maggio; Un super weekend di Borgo diVino in tour tutto da scoprire in Friuli Venezia Giulia; WTA 1000 Indian Wells, 1°T: Linette c. Krueger, gli highlights; Nuovi fondi per il super tunnel sotto le Alpi. IL MENU' EXTRA DI MARTEDI’ 5 MAGGIO : RISOTTO AI GAMBERI RISOTTO ZUCCHINE E SPECK ORECCHIETTE POMODORO E BASILICO PASTA E CECI TUBETTI E LENTICCHIE PENNONI CON SALSA DI POMODORI AL FORNO LINGUINE ALLE VON - facebook.com facebook