Colleferro Successo confermato anche per la VII Edizione del Concorso Oro Verde Tutti i premiati

Sabato 7 marzo, nell'Aula di Alta Formazione della Biblioteca, si è svolta la VII edizione del concorso “Oro Verde” a Colleferro. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti, con premiazioni per i diversi vincitori. L’evento è stato promosso da organizzatori locali e ha coinvolto studenti e appassionati del settore. La cerimonia si è conclusa con la consegna dei premi ai partecipanti.