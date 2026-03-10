Colleferro Successo confermato anche per la VII Edizione del Concorso Oro Verde Tutti i premiati
Sabato 7 marzo, nell'Aula di Alta Formazione della Biblioteca, si è svolta la VII edizione del concorso “Oro Verde” a Colleferro. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti, con premiazioni per i diversi vincitori. L’evento è stato promosso da organizzatori locali e ha coinvolto studenti e appassionati del settore. La cerimonia si è conclusa con la consegna dei premi ai partecipanti.
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Sabato 7 Marzo, nell'Aula di Alta Formazione della Biblioteca R. Morandi di Colleferro, ha avuto luogo la
