Ex Moi revisione del progetto per realizzare 130 nuovi alloggi Così aumentiamo le case accessibili
Il Comune di Rimini ha avviato una revisione del progetto ex Moi, con l’obiettivo di realizzare 130 nuovi alloggi. La decisione arriva in risposta alla domanda crescente di abitazioni accessibili, che il mercato tradizionale non riesce a coprire. L’amministrazione ha annunciato di voler accelerare i tempi di realizzazione, puntando a garantire più soluzioni abitative per le famiglie in difficoltà.
Il Comune di Rimini accelera sulla strategia dell’“abitare accessibile”, puntando a rispondere a una domanda crescente di alloggi che il mercato tradizionale non riesce più a soddisfare. Un percorso già avviato dall’amministrazione e che ora si intreccia con le nuove linee del “piano casa”.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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