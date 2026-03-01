Le meraviglie del liberty tornano le visite guidate della Giacchè

Le Edizioni Giacché ripropongono le visite guidate dedicate alle opere del liberty a La Spezia. L’iniziativa fa parte del ciclo di conferenze intitolato ‘La Spezia e i suoi palazzi 2026’, che combina presentazioni con proiezioni di immagini e tour nei principali edifici storici. L’evento offre l’opportunità di scoprire i dettagli e le caratteristiche di questo stile architettonico.

Nuovo appuntamento con ‘La Spezia e i suoi palazzi 2026’, conferenze con proiezione d’immagini e visite guidate organizzate dalle Edizioni Giacché. La rassegna di quest’anno, dal titolo ‘La città: percorsi di riscoperta dal Medioevo alle mura, al Liberty’, propone percorsi virtuali e reali aperti a tutti, per conoscere meglio la città e la sua storia attraverso palazzi e murature urbane. La Spezia torna così protagonista giovedì alle 17 al Sunspace, quando sarà lo storico dell’arte Diego Savani a guidare il pubblico in un viaggio tra ‘Arte, artigianato e architettura. I palazzi spezzini tra Belle Époque e Liberty’. Autore dei volumi ‘Palazzi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

