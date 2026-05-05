Il governo non è riuscito a rispettare l’obiettivo di concludere entro aprile la vendita degli asset dell’ex Ilva, un processo che si è protratto più del previsto. Nel frattempo, si lavora su un piano alternativo che prevede il coinvolgimento di aziende come Arvedi e Qatar Steel, come parte di una strategia per affrontare la situazione dell’azienda siderurgica. La questione rimane al centro delle discussioni politiche e industriali.

Il governo manca l’ennesimo appuntamento con il salvataggio dell’ex Ilva. Anche la promessa di chiudere il sofferto processo di vendita degli asset entro aprile è rimasta disattesa, vista la difficoltà di arrivare a una conclusione convincente dei negoziati con uno dei due player internazionali che sono ufficialmente interessati: il fondo americano Flacks Group e gli indiani della Jindal international. Non ci sono stati passi avanti decisivi nelle ultime settimane. Anzi le precarie (a dir poco) rassicurazioni finanziarie fornite da Flacks, che chiede addirittura allo Stato un vendor loan di 500 milioni, e le condizioni poste da Jindal, sia...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ex Ilva, il piano B di Palazzo Chigi punta su Arvedi e Qatar Steel

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