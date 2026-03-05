Ex Ilva l’incontro a Palazzo Chigi conferma la situazione drammatica Usb

Oggi a Palazzo Chigi si è svolto un incontro riguardante l'Ex Ilva, a cui ha partecipato il sindacato Usb. Nel comunicato diffuso, Usb afferma che l'incontro ha confermato la gravità della situazione. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici della discussione, ma la dichiarazione sottolinea la percezione di un quadro complesso e critico.

Di seguito un comunicato diffuso da Usb: L'incontro di oggi a Palazzo Chigi conferma la situazione drammatica che da tempo denunciamo: Acciaierie d'Italia continua a trovarsi in una condizione estremamente fragile sul piano industriale, finanziario e soprattutto su quello della sicurezza degli impianti. Gli incidenti che continuano a verificarsi all'interno dello stabilimento, fino alla tragedia che nei giorni scorsi è costata la vita ad un lavoratore di appena 36 anni, dimostrano con drammatica evidenza che il problema principale resta lo stato degli impianti. Anni di gestione che hanno progressivamente ridotto manutenzioni ed investimenti, hanno lasciato una fabbrica che oggi richiede interventi strutturali profondi.