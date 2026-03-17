L’arte della memoria | quando il patrimonio racconta la storia della carità bergamasca

Un patrimonio artistico che narra la storia della carità bergamasca si svela attraverso opere e testimonianze conservate nel tempo. Questa eredità culturale riflette l’impegno della comunità nel rispondere alle necessità sociali, testimoniando un legame forte tra arte e solidarietà. Le testimonianze visive e materiali rappresentano un ponte tra passato e presente, raccontando di un’attitudine radicata nel rispondere alle emergenze degli ultimi secoli.

Esiste un filo sottile, ma indistruttibile, che lega la bellezza artistica al bisogno sociale: testimonianza viva di come la comunità bergamasca abbia saputo rispondere, nei secoli, alle emergenze degli ultimi. Per la Fondazione, l’ arte non è fine a sé stessa: è uno strumento di educazione civica. Ogni opera testimonia che la cura delle fragilità è stata una scelta culturale prima ancora che economica. La collezione comprende firme illustri della storia artistica lombarda: Andrea Previtali (1470-1528), Andrea Mainardi il Chiaveghino (1550-1617), Gian Paolo Cavagna (1550-1627), Francesco Zucco (1570-1627), Antonio Cifrondi (1656-1730), Vincenzo Angelo Orelli (1751-1813). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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