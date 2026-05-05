eventi e congressi il palariccione cresce

Il PalaRiccione sta vivendo una fase di crescita, con un aumento di eventi internazionali e presenze che interessa il territorio. La società che gestisce la parte congressuale del palazzetto, guidata dall’amministratore unico, ha annunciato che questa strategia sta portando a una maggiore continuità delle attività e a una presenza più stabile di eventi. La crescita si riflette anche nel numero di partecipanti e nelle iniziative organizzate.

"Più eventi internazionali, più presenze e maggiore continuità per il territorio". Questa è la ricetta vincente per Eleonora Bergamaschi, amministratore unico della New PalaRiccione, la società che gestisce la parte congressuale del palas riccionese. Alle porte del ponte del primo maggio la società ha approvato l’esercizio 2025 per un fatturato arrivato a 7 milioni e 357mila euro. Rispetto all’anno precedente la crescita è di poco superiore a 60mila euro. Può sembrare poco, ma dalla società sottolineano come si tratti di una crescita che ha puntato sulla qualità degli eventi e dell’azione messa in campo. Questo perché il PalaRiccione "ha...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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