A Perugia si tiene il Festival dedicato alla parità, che si svolge in sei giorni e include sessanta eventi. Durante la manifestazione vengono organizzati laboratori tra università e aziende, focalizzati su temi come l’impatto dell’intelligenza artificiale e il design sul dibattito sulla parità. L’evento riunisce professionisti, ricercatori e cittadini interessati a discutere di questi argomenti attraverso incontri e attività pratiche.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'intelligenza artificiale e il design il dibattito sulla parità?. Dove si svolgeranno i laboratori tra università e luoghi di lavoro?. Chi sono gli esperti internazionali che parteciperanno ai sessanta eventi?. Perché il festival ha scelto di coinvolgere medici e avvocati?.? In Breve 60 eventi in 6 giorni dal 4 al 9 maggio 2026. Coordinamento di Giuseppina Bonerba con Rita Zampolini e Pia Fanciulli. Partecipazione di 200 speaker in sedi come Palazzo dei Priori e università. Programma esteso a Terni e Foligno con anteprime tra il 21 e 29 aprile. Dal 4 al 9 maggio 2026 Perugia ospiterà il Festival Internazionale per la Parità di Genere, un appuntamento che raddoppia la sua durata con sessanta eventi spalmati su sei giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, il Festival per la parità cresce: 60 eventi in 6 giorni

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