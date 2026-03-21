Un sondaggio condotto presso il Palas rivela che il settore dei congressi continuerà le sue attività nonostante le tensioni internazionali legate alla guerra in Iran e all’aumento dei costi dell’energia. I dati mostrano che le organizzazioni pianificano di mantenere gli eventi programmati, ignorando le difficoltà esterne che coinvolgono il mercato globale. La resilienza del settore viene confermata, anche in un contesto di instabilità.

Il settore congressuale reggerà agli scossoni mondiali provocati dalla guerra in Iran e dal caro energia. "In quanto a eventi e sicurezza - spiegano dalla New PalaRiccione -, il settore congressuale italiano regge alle tensioni internazionali", questo perché "le tensioni geopolitiche in corso non stanno incidendo in modo significativo sull’industria italiana dei congressi e degli eventi. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Federcongressi&eventi, l’associazione che rappresenta la meeting industry italiana, che ha coinvolto i propri soci per monitorare i possibili effetti delle tensioni in Medio Oriente sulle attività del comparto".... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sondaggio del Palas: "Guerra e caro energia non fermano i congressi"

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