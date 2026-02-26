Non c’è pace e sicurezza senza una vera deterrenza Parla Cingolani

In un contesto internazionale segnato da conflitti ad alta intensità, minacce ibride e competizione tecnologica crescente, l’industria della difesa sta attraversando una trasformazione profonda. Non si tratta più soltanto di produrre piattaforme militari, ma di costruire architetture integrate capaci di connettere spazio, cielo, terra, mare e dominio cyber in un’unica rete intelligente. In questo scenario, Leonardo punta a evolvere da player della difesa convenzionale a protagonista della sicurezza globale, investendo in tecnologie multi-dominio, alleanze strategiche e capitale umano altamente specializzato. Ne abbiamo parlato con Roberto Cingolani, amministratore delegato del gruppo, per approfondire visione industriale, sfide europee e ambizioni internazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net

