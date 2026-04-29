Trump ad Axios | Respinta la proposta iraniana Il blocco navale va avanti finché non ci s

Durante un'intervista ad Axios, un portavoce ha affermato che la proposta iraniana è stata respinta e che il blocco navale continuerà fino a ulteriori decisioni. Nel frattempo, i negoziati tra Iran e Stati Uniti proseguono con schermaglie e scambi di minacce, anche se al momento non sono stati annunciati nuovi accordi o passi concreti. La situazione rimane tesa tra le parti coinvolte.

AGI - Tra minacce e ultimatum, proseguono sottotraccia e tra ( nuove ) schermaglie incrociate i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Una soluzione che porti alla fine della guerra al momento appare ancora lontana. Teheran (secondo la Cnn ) presenterà a giorni una nuova proposta dopo il no di Washington all’offerta – lo Stretto libero in cambio della revoca del blocco navale ma il programma sull’uranio arricchito da affrontare solo in un secondo momento – consegnata dall’ Iran nelle mani dei mediatori pachistani. Tra i nodi principali da sciogliere c'è l'avvio del tavolo sul nucleare che gli Usa non sono disposti a rimandare. “ Preparatevi a...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Trump ad Axios: "Respinta la proposta iraniana. Il blocco navale va avanti finché non ci s... Trump minaccia di cancellare la civiltà iraniana. Ma gli Usa non erano una democrazia Notizie correlate Leggi anche: La svolta iraniana: «Per tutto il cessate il fuoco lo stretto di Hormuz sarà libero». Trump: «Grazie, ma il blocco navale per voi rimane» – La diretta Iran riapre Hormuz, Trump mantiene il blocco navale: “Ci prendiamo l’uranio”. Teheran smentisce(Adnkronos) – L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz, Donald Trump esulta ma mantiene il blocco navale mentre il prezzo del petrolio scende di oltre il... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Mossa iraniana: 'Sblocchiamo Hormuz, poi il nucleare'. Trump scettico. Merz: 'Usa umiliati'. Trump scettico sulla proposta iraniana per riaprire Hormuz e rinviare il nucleareTrump e i suoi consiglieri sono scettici sull'offerta dell'Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz e sospendere le trattative sul nucleare. lettera43.it Axios, Trump ha respinto offerta Putin su uranio iraniano in RussiaIl presidente americano Donald Trump, nella sua telefonata avuta in settimana, ha respinto l'offerta del suo omologo Vladimir Putin di trasferire in Russia l'uranio arricchito dell'Iran, come parte di ... ansa.it