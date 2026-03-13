Pistoia | 400 manifesti per la nuova raccolta porta a porta

A Pistoia sono stati affissi 400 manifesti per promuovere la nuova raccolta porta a porta dei rifiuti. La città sta implementando questa riorganizzazione nella gestione dei rifiuti e ha deciso di utilizzare questa vasta campagna informativa per comunicare le novità ai cittadini. L’intervento riguarda l’intero territorio comunale e si rivolge direttamente alle persone residenti.

La città di Pistoia sta affrontando una profonda riorganizzazione della gestione dei rifiuti, segnata dal lancio di una massiccia campagna informativa con 400 manifesti distribuiti nel territorio. Questa iniziativa, promossa da Plures Alia e sostenuta dall’amministrazione comunale, mira a consolidare il passaggio al sistema porta a porta che coinvolge circa 18 mila utenze residenziali. Il nuovo assetto operativo, attivo dallo scorso ottobre, prevede il ritiro domiciliare per tutte le frazioni di rifiuto, mantenendo solo il vetro nelle campane stradali. Attualmente, oltre l’82% delle famiglie ha già ritirato i kit necessari presso lo sportello di via Buzzati o tramite consegna diretta a domicilio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia: 400 manifesti per la nuova raccolta porta a porta Articoli correlati Pistoia, 400 manifesti in città sul nuovo sistema di raccolta porta a portaPistoia, 13 marzo 2026 - Quattrocento manifesti vengono affissi in città con un preciso obiettivo, quello di ricordare ai cittadini il nuovo sistema... La raccolta dei rifiuti: "Torni il porta a porta"Una raccolta firme per chiedere la raccolta ’porta a porta’ dei rifiuti nel centro storico per agevolare gli anziani.