Divieto di fumo su tutte le spiagge sanzioni fino a 500 euro | quando entra in vigore e dove

A partire dalla prossima stagione balneare, su tutte le spiagge di Pesaro sarà vietato fumare, con sanzioni che possono arrivare fino a 500 euro. La misura riguarda l’intero litorale e sarà applicata per tutelare l’ambiente e la sicurezza dei bagnanti. La nuova normativa entrerà in vigore in una data ancora da definire e sarà valida in tutta la zona costiera.

Il litorale di Pesaro si prepara a una rivoluzione green che segnerà il destino della prossima stagione balneare. La città ha deciso di adottare un modello di comportamento virtuoso per blindare la salute delle proprie coste, mettendo al bando il fumo di sigarette tradizionali e l'uso di sigarette elettroniche su tutti i lidi del comune. Non si tratta di una restrizione passeggera: la misura, estremamente rigorosa, resterà in vigore per tutto l'anno e non solo durante i mesi estivi. Questo provvedimento affonda le radici in un'ordinanza del 2019, ma la nuova direttiva, che diventerà operativa dal 1 aprile 2026, ne amplia drasticamente la portata e i divieti.