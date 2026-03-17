Gres Hub giovani e sport nell’ex fabbrica C’è il Piano attuativo primi lavori nel 2027

Nel sito dell’ex fabbrica, Gres Hub, si stanno pianificando spazi dedicati a giovani e sport. La Fondazione Pesenti ha presentato un masterplan che include laboratori, aree per start-up e cultura, una vasta piazza pubblica e uno studentato con 200 posti. I primi lavori sono previsti per il 2027, secondo il piano attuativo approvato.

IL MASTERPLAN. Nel progetto della Fondazione Pesenti laboratori, start up, spazi per la cultura, una grande piazza e uno studentato da 200 posti. Valesini: «Un passaggio importante per la città». Presto il confronto con il quartiere. Dai capannoni dismessi a un «laboratorio urbano» dedicato ai giovani, allo sport, alla cultura e a nuovi servizi per la comunità. Con il deposito del Piano attuativo dell’area ex Gres, destinata a diventare Gres Hub - il progetto è promosso dal gruppo Italmobiliare e dalla Fondazione Pesenti - inizia a prendere forma l’idea di rigenerazione di una delle ultime grandi superfici dismesse della città. Tra via San Bernardino, l’Asse interurbano e il Parco ovest - dove peraltro sta sorgendo un nuovo comparto residenziale - il capoluogo accoglierà un maxi progetto di recupero che si svilupperà su 24. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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