Da lago a quasi piscina | cosa sta succedendo al Laghetto dell’Eur

Il Laghetto dell’Eur sta per subire una trasformazione che lo renderà più pulito e controllato. Il progetto prevede interventi per migliorare la qualità dell’acqua e adattare l’area a nuove funzioni, trasformando progressivamente lo specchio d’acqua in un ambiente più gestibile e fruibile. La modifica riguarda principalmente le modalità di gestione e l’aspetto del lago, che si avvicina a un uso più simile a quello di una piscina.

Il Laghetto dell’Eur si prepara a cambiare volto con un progetto che punta a trasformare uno degli specchi d’acqua più riconoscibili di Roma in un bacino sempre più pulito, controllato e adatto a nuovi usi. L’idea non è semplicemente quella di riqualificare un luogo simbolico del quartiere, ma di portarlo verso una nuova fase, in cui la qualità dell’acqua diventerà centrale. Da qui nasce l’immagine del lago che si avvicina, almeno in parte, a una piscina: non per perdere la sua identità, ma per diventare uno spazio pronto ad accogliere attività oggi impensabili. Il progetto per rendere balneabile il Laghetto dell’Eur. Entro la fine del 2027 il bacino artificiale dell’Eur dovrebbe diventare stabilmente balneabile.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Roma, ciliegi in fiore al Laghetto dell’Eur: quando andareA Roma c’è un luogo nel quale la primavera si annuncia con uno spettacolo naturale particolarmente suggestivo: è il Laghetto dell’Eur, dove ogni anno... Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur: qual è la situazioneAll’Parco Centrale del Lago dell’EUR, uno dei luoghi più suggestivi della primavera romana, sta iniziando lo spettacolo della fioritura dei ciliegi...