Un giovane di 26 anni è stato arrestato nel quartiere Eur con circa tre chili di hashish nascosti tra caffè e confezioni di tè. Durante le operazioni, gli agenti hanno scoperto che aveva già eluso controlli precedenti. Non sono stati forniti dettagli sull’uomo incontrato sotto l’albero in via Sofia, né sulle circostanze di quell’incontro. La polizia ha sequestrato la sostanza e portato il ragazzo in caserma.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il ragazzo a sfuggire ai controlli precedenti?. Chi era l'uomo incontrato sotto l'albero in via Sofia?. Perché la polizia ha puntato proprio quell'auto a noleggio?. Come sono stati creati i falsi loghi sulle confezioni di caffè?.? In Breve Sospettato già coinvolto un mese fa con obbligo di firma per episodi analoghi.. Sequestrati 31 panetti di hashish mimetizzati tra caffè e confezioni di tè.. Arresto convalidato dalla procura con misura degli arresti domiciliari per il 26enne.. Indagini in corso su via Sofia per identificare l'uomo incontrato sotto l'albero.. Un 26enne peruviano è stato arrestato oggi nell’Eur con tre chili di hashish nascosti in una busta della spesa tra confezioni di caffè e tisane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eur, arrestato 26enne: 3 chili di hashish tra caffè e confezioni di tè

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L’hashish tra i pacchi di caffè e le tisane: il "delivery" della droga finisce all’EurI panetti di hashish erano nascosti in una busta della spesa, mimetizzati tra confezioni di caffè e tisane.

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