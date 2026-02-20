Con 12 chili e mezzo di hashish e 33mila euro arrestato 26enne spezzino

Il 26enne di La Spezia è stato arrestato perché trovati con 12,5 chili di hashish e 33.000 euro in contanti. La droga e il denaro sono stati scoperti durante una perquisizione dell’auto e dell’abitazione dell’uomo, avvenuta martedì mattina. La polizia ha fermato il giovane in via Carducci, sospettando attività illecite. All’interno dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga nascosto sotto i sedili. L’arresto si inserisce in una vasta operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti.

La Spezia, 20 febbraio 2026 – Aveva ben 12 chili e mezzo di droga in macchina e nelle sue case, e per questo è finito in manette. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana, ieri pomeriggio, hanno arrestato - nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio - un 26enne spezzino. Il giovane, dopo esser stato controllato nei pressi della sua abitazione a Vezzano Ligure a bordo della propria autovettura, è stato trovato in possesso di ben 12,5 chilogrammi di hashish, confezionati in ovuli e panetti, occultati all'interno del veicolo nonché nell'abitazione di domicilio a Vezzano Ligure e di residenza alla Spezia.