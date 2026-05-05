Eugenio Cau e Giovanni Zagni parlano di fact-checking e disordini globali

Da udinetoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento di tensioni internazionali, conflitti e crisi politiche, il ruolo dell'informazione si fa ancora più cruciale. Due esperti discutono dell'importanza del fact-checking per affrontare il flusso incessante di notizie, molte delle quali risultano spesso contraddittorie o fuorvianti. La diffusione di informazioni affidabili rappresenta una sfida fondamentale in un panorama globale sempre più complesso e incerto.

In un contesto globale segnato da crisi internazionali, conflitti, tensioni politiche e un flusso continuo di notizie spesso contraddittorie, comprendere ciò che accade nel mondo è diventato sempre più complesso e al tempo stesso indispensabile. Nasce da questa esigenza l’incontro “Disordine.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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