In Etiopia, una missione medica ha portato a termine con successo 50 interventi chirurgici su bambini, superando di gran lunga i 30 inizialmente programmati. Il team ha affrontato numerose sfide logistiche, garantendo l’approvvigionamento e il supporto nelle aree più isolate del Somaliland. La missione ha coinvolto professionisti provenienti da diverse nazioni, operando in condizioni spesso difficili per salvare vite di giovani pazienti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il team a superare i 30 interventi previsti?. Chi ha garantito la logistica nelle zone più remote del Somaliland?. Perché la missione ha coinvolto medici provenienti da Camerun e Libia?. Come può la medicina siciliana influenzare i rapporti diplomatici con l'Etiopia?.? In Breve Team medico con professionisti di Camerun, Libia e Costa d'Avorio ha collaborato alla missione.. Sasha Agati e Berhan Tedla hanno avviato il progetto dopo un incontro lo scorso dicembre.. L'attività ha coinvolto l'ospedale Ethio-Istanbul di Addis Abeba e il Jigjiga University Hospital.. Il sostegno è stato garantito dalla ONG Una Voce per Padre Pio e dall'Asp Messina.🔗 Leggi su Ameve.eu

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