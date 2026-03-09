Salvati due piccoli in meno di 24 ore | successo della chirurgia neonatale a Lecce

Nelle ultime 24 ore, l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce ha affrontato con esito positivo due emergenze neonatali. Due piccoli pazienti sono stati sottoposti a interventi chirurgici, che sono stati conclusi senza complicazioni. Le operazioni sono state condotte nel reparto di chirurgia neonatale dell’ospedale, garantendo la stabilità dei bambini. Nessun dettaglio su altre azioni o interventi successivi è stato reso noto.

LECCE – Emergenza per due neonati: a Lecce gestite con successo le urgenze delle scorse ore, nell’ospedale “Vito Fazzi”. Il primo caso, quello più grave, ha riguardato un piccolo trasferito da un altro centro a causa di un’ernia diaframmatica congenita, una rara malformazione che si verifica una volta ogni 4 o 5mila nascite. Una patologia che consiste nella presenza di una lacuna nel diaframma che provoca la risalita dei visceri intestinali all’interno della cavità toracica, con conseguente compressione dei polmoni che diventano incapaci di garantire la respirazione. Il rischio chirurgico, già di per se molto elevato, era accentuato dalla condizione di prematurità e basso peso del piccolo, nato a 35 settimane di gravidanza per poco più di 2 chili. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

Ladro seriale arrestato dai carabinieri due volte in meno di 24 oreNon è bastato un primo arresto e un divieto di dimora a fermare la scorreria criminale di un giovane di origini marocchine che, nel giro di un solo...

Incubo per una donna, perseguitata da due persone diverse in meno di 24 oreUna doppia spirale di violenza e minacce, proveniente da due fronti diversi ma concentrata su un'unica vittima.

Tutti gli aggiornamenti su Salvati due piccoli in meno di 24 ore...

Temi più discussi: Le scarpette perse nell’impatto e il miracolo: Mia figlia ha fatto da scudo per salvare i bambini; Perdono il sentiero e restano bloccati in quota, due giovani escursionisti salvati sul Baldo; Sospeso temporaneamente il ritiro dei piccoli elettrodomestici; Wurstel pieni di chiodi in pasto a due cani, salvati da intervento chirurgico. Caccia al responsabile.

Due cuccioli trovati abbracciati al freddo: nessuno li vuole e ora rischiano il rifugioDue piccoli cani trovati all’aperto, tremanti e abbracciati tra loro. Chi li ha salvati ... msn.com

Trapianti di cuore al Bambino Gesù: i due bimbi si risvegliano per la Vigilia. Le prime parole: «Quando arriva Babbo Natale?»Due storie a lieto fine poco prima di Natale. I piccoli Marco e Andrea, rispettivamente 6 e 8 anni, erano da tempo in lista di attesa all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù per un trapianto di cuore. E ... ilmessaggero.it

Un gheppio e un allocco sono stati salvati dai vigili del fuoco nella giornata di sabato: gli animali erano rimasti impigliati mentre volavano. Il gheppio, addomesticato, era volato via da un’abitazione a Sant’Omobono, mentre l’allocco è stato liberato dai fili nel te - facebook.com facebook

Bloccati sul balcone da un #incendio, salvati dai #vigilidelfuoco. L’intervento stanotte a Oleggio, in provincia di #Novara #6marzo x.com