Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 5 maggio 2026

Oggi, 5 maggio 2026, alle ore 20:30, si è svolta l’estrazione di VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri estratti sono stati comunicati immediatamente dopo l’evento, offrendo ai partecipanti la possibilità di verificare subito se sono tra i vincitori di questa sera. La lotteria si svolge regolarmente ogni martedì, con l’obiettivo di premiare chi indovina i numeri estratti.

Estrazione VinciCasa oggi 5 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, martedì 5 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 5 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 4 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 3 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 2 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 1 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 30 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 5 maggio 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 5 maggio 2026 Notizie correlate Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 1 maggio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 2 maggio 2026 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di sabato 2 maggio; Win for Life VinciCasa, nessun ‘5’ nel primo weekend di maggio; VinciCasa, l’estrazione di lunedì 4 maggio; VinciCasa, l’estrazione di domenica 26 aprile. Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it Simbolotto, estrazione di oggi 2 maggio 2026 | LottoSimbolotto, estrazione di oggi sabato 2 maggio 2026 in diretta live | Simboli estratti | Lotto | Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it Estrazione Vincicasa n. 124 di lunedì 04 maggio 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook