Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 5 maggio 2026

Oggi, martedì 5 maggio 2026, alle ore 20 si è svolta l’estrazione dei numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri estratti per entrambe le lotterie, con risultati disponibili subito dopo l’evento. Le estrazioni si sono svolte come consueto presso le rispettive sedi e i numeri vincenti sono stati pubblicati sui canali ufficiali.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 5 maggio 2026. Oggi, martedì 5 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 72 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 5 maggio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 72 d el 5 maggio 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

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