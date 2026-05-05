' Estate a Palazzo dei Diamanti' il polo museale diventa centro ricreativo per i bambini

Durante le vacanze scolastiche, il palazzo e i suoi giardini si trasformano in un luogo di attività dedicate a bambini e bambine tra i 6 e i 12 anni. Per questa estate, il polo museale apre le sue porte a uno spazio che combina momenti educativi e ricreativi, offrendo un'opportunità di svago e apprendimento nel cuore della città. L'iniziativa si ripete anche quest’anno, coinvolgendo i più giovani in un calendario di eventi pensati appositamente per loro.

Anche quest’anno Palazzo dei Diamanti e i suoi giardini sono il fulcro di una proposta educativa rivolta alle bambine e ai bambini dai 6 ai 12 anni durante le vacanze scolastiche. Dall’8 al 26 giugno, per un totale di tre settimane, le famiglie potranno usufruire di un servizio di centro estivo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Centro delle Arti Lucca. Salto nel futuro polo museale. Ecco il logo firmato DondinaLa Fondazione Centro delle Arti Lucca presenta logo e brand del polo museale ed espositivo a vocazione internazionale che sorgerà su iniziativa della... Leggi anche: Nasce il Polo museale, ma tra maggioranza e minoranza è bagarre sui selfie dei vip Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Un’estate da musicisti: tra orchestra, barocco e strumenti da scoprire; Burri Summer Camp. Un’estate al museo che si trasformerà in un territorio da esplorare e inventare; Palazzo Sanzio diventa Radisson Collection: nuova apertura luxury a Roma per l’estate 2026; Picta Romagna, cala il sipario. Ma si rialzerà in estate. Un’estate a Palazzo Diamanti. Con ’Senza Titolo’Estate a Palazzo dei Diamanti, centri estivi rivolti a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni. Nelle settimane 9-13... Estate a Palazzo dei Diamanti, centri estivi rivolti a bambini e bambine dai 6 ai 12 ... ilrestodelcarlino.it L'Inter è pronta a fare follie sul mercato in questa estate. Obiettivo aprire un ciclo vincente che si fondi sullo scudetto appena vinto con Chivu e tanti giovani al centro del prossimo progetto tecnico - facebook.com facebook Salò, l’estate è pronta a sbocciare tra musica, cultura e sapori x.com