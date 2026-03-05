Centro delle Arti Lucca Salto nel futuro polo museale Ecco il logo firmato Dondina

La Fondazione Centro delle Arti di Lucca ha svelato il nuovo logo e il marchio del polo museale ed espositivo, segnando un passo importante per la struttura. La presentazione si è tenuta di recente, coinvolgendo rappresentanti della fondazione e membri del settore culturale. Il logo, firmato dall’artista Dondina, rappresenta un nuovo capitolo per il centro, che punta a rafforzare la sua identità e attrarre visitatori.

La Fondazione Centro delle Arti Lucca presenta logo e brand del polo museale ed espositivo a vocazione internazionale che sorgerà su iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio al termine del percorso di recupero – indicativamente a fine 2028 – dell'ex Cinema Nazionale e dell'ex dopolavoro della Manifattura Tabacchi in piazzale Verdi. Realizzata da Dondina Associati, l'identità visiva del nuovo spazio nasce con l'obiettivo di rappresentare in modo immediato la natura innovativa e dinamica del Centro delle Arti Lucca. Il logo si fonda su un segno grafico essenziale e riconoscibile: la freccia, simbolo di direzione, visione e movimento, che diventa al tempo stesso elemento strutturale delle tre lettere C, A e L, acronimo di Centro delle Arti Lucca.