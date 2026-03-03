Gelato italiano | vola l’export in Asia +72% nel 1° semestre 2025 Tonitto 1939 punta a consolidare la presenza in Corea del Sud e a nuovi mercati come Cina Malesia e Giappone

Il gelato italiano sta registrando una forte crescita nelle esportazioni in Asia, con un aumento del 72% nel primo semestre del 2025. La tonitto 1939 punta a rafforzare la presenza in Corea del Sud e a espandersi in Cina, Malesia e Giappone. La domanda di prodotti italiani nel continente continua a crescere, spingendo le aziende a rafforzare le proprie strategie di penetrazione nei mercati asiatici.

Il gelato italiano continua a conquistare il mercato asiatico. Secondo l'ultimo Osservatorio Economico del MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), nel primo semestre 2025 l'export di gelato verso l'Asia è aumentato del 72% rispetto allo stesso periodo del 2024, passando da 20 a 34,4 milioni di euro. Nella sola Asia Orientale, è cresciuto da 6,8 a 8,7 milioni di euro, registrando un incremento del 28%. A livello globale, l'Italia si conferma quarto Paese esportatore di gelato, dopo Germania, Francia e Belgio, con un valore totale di 372 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto ai 313 milioni del 2024. In più l'Asia rappresenta oggi il 9,2% dell'export italiano, con un aumento del 44% rispetto al primo semestre dello scorso anno.