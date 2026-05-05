Essere un tennista è difficile se non sei Sinner o Alcaraz

Da ultimouomo.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arthur Fils è attualmente il numero 4 della Race, nonostante abbia iniziato la stagione dopo l’Australian Open a causa di un infortunio alla schiena che lo ha costretto a saltare gran parte del 2023. È considerato un tennista molto forte, anche se il suo percorso professionale non si può ancora paragonare a quello di campioni come Sinner o Alcaraz. La sua classifica riflette comunque la qualità del suo gioco e il potenziale dimostrato fino a ora.

Arthur Fils è un tennista forte, molto forte. In questo momento è il numero 4 della Race pur avendo iniziato la stagione dopo l’Australian Open per colpa dell’infortunio alla schiena che gli ha fatto saltare gran parte del 2025. Quest’anno è 22-6 in assoluto, 9-1 sulla terra battuta. Ha vinto un ATP500, a Barcellona, battendo Rublev, Jódar e Musetti, su cemento ha perso solo contro Alcaraz, Zverev e un Lehecka on fire, facendo finale a Doha. A Madrid è arrivato in semifinale soffrendo solo con Buse, salvo poi venire spazzato via (anche se il 6-2 6-4 sembra più equilibrato) da Jannik Sinner. Arthur Fils è forse la rappresentazione più plastica di quest’era del tennis mondiale.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Tennis Experts Explain Why Sinner Is Better Than Alcaraz

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