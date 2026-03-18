Durante l'ultima puntata del suo podcast, Andy Roddick ha commentato la vittoria di Jannik Sinner a Indian Wells, affermando che è ridicolo sostenere che il tennista italiano fosse in crisi. Roddick ha anche sottolineato che Sinner è un giocatore completo, paragonandolo a Carlos Alcaraz. Il commentatore ha espresso queste opinioni senza tralasciare dettagli tecnici sulla prestazione del giovane atleta.

Nel corso dell’ultima puntata del suo podcast, Andy Roddick ha approfondito il tema legato alla vittoria di Jannik Sinner a Indian Wells. Il tennista italiano ha conquistato il suo primo titolo stagionale e ha completato la serie di successi degli eventi più importanti sul cemento outdoor e indoor del massimo circuito internazionale. Una vera e propria impresa, che assume un valore ancor più importante se si considera l’età dell’azzurro, ovvero 24 anni. Un modo anche per rispondere alle critiche eccessive che hanno caratterizzato i primi due mesi di Sinner, fermatosi in semifinale agli Australian Open 2026 contro il serbo Novak Djokovic e nei quarti dell’ATP500 di Doha contro il ceco Jakub Mensik. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andy Roddick senza peli sulla lingua: “Ridicolo dire che Sinner fosse in crisi, è un tennista completo come Alcaraz”

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