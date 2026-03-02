Flavio Cobolli, nuovo numero 15 al mondo e vincitore dell’ATP 500 di Acapulco, ha dichiarato di sentirsi un tennista più difficile da affrontare, affermando che la partecipazione alla Davis lo ha cambiato. L’atleta ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dei suoi recenti successi e delle sensazioni legate ai risultati ottenuti.

Flavio Cobolli ha vinto l’Atp 500 di Acapulco ed è il nuovo numero 15 al mondo. L’intervista del tennista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. L’intervista di Cobolli. Anche questa volta, dopo un momento complicato, ha trovato la forza di scuotersi. Qual è stata la chiave? “ A parte il team e la famiglia, che mi sono sempre vicini, penso che la chiave sia come lavoro fuori dal campo. Dopo le sconfitte mi tiro su le maniche e rimetto subito sotto. Sono molto orgoglioso di me stesso e nell’ ultimo anno mi sento maturato, anche come atteggiamento, sono più professionale “. Quanto l’ha cambiata la vittoria in Coppa Davis? “ Tanto. Prima di tutto perché come ho detto tante volte, vincere con la Nazionale è stato il mio sogno fin da bambino, e poi mi ha fatto capire tante cose. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Cobolli: "Ora so di essere un tennista più difficile da affrontare, la Davis mi ha cambiato"

Leggi anche: Il complesso ruolo di un padre coach raccontato da chi ne ha fatto il mestiere di ogni giorno "Mi ha chiesto lui a 15 anni di allenarlo, sapevo sarebbe stato difficile, ma non ho esitato un attimo L’Insalatiera? Emozionante, da piccolo si faceva rimontare apposta per entrare in competizione». Stefano Cobolli, papà da Davis: "Allievi e figli? Vanno ascoltati. Flavio lottatore, spirito vincente»

