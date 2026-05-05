Essequibo | la Guyana difende la sovranità alla Corte dell’ONU

La disputa tra Guyana e un paese vicino riguarda una regione chiamata Essequibo, area al centro di tensioni legali e politiche. La Guyana ha portato la questione davanti alla Corte dell’ONU per difendere la propria sovranità su quella zona, che ha assunto un ruolo centrale nelle relazioni tra i due stati. La vicenda si lega anche alla scoperta di risorse energetiche da parte di una grande compagnia petrolifera, che ha complicato ulteriormente la questione. Sono oggetto di discussione anche le differenze tra il lodo del 1899 e il trattato del 1966, due strumenti giuridici usati nel passato per definire i confini.

? Cosa scoprirai Perché la scoperta di ExxonMobil ha trasformato un confine storico in crisi?. Quali sono le differenze legali tra il lodo del 1899 e il trattato del 1966?. Come influirà la sentenza della Corte sulla gestione delle risorse petrolifere?. Cosa comporteranno le nuove leggi approvate dal Venezuela per l'amministrazione territoriale?.? In Breve Disputa riguarda 160.000 chilometri quadrati e oltre il 70% del territorio nazionale.. Scoperta giacimenti ExxonMobil nel 2015 ha trasformato il conflitto in nodo strategico.. Guyana invoca lodo arbitrale di Parigi del 1899 contro accordo del 1966.. Venezuela ha promosso referendum e nuove mappe nel corso dell'anno 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Essequibo: la Guyana difende la sovranità alla Corte dell’ONU Notizie correlate Caso Almasri, la doppia linea del governo: alla Corte penale promette di cambiare la legge sui rapporti con l’Aja, alla Consulta la difendeAlla Corte Costituzionale il governo ha scritto che la legge che disciplina i rapporti tra l’Italia e la Corte penale internazionale (la 237 del... Hamas difende la relatrice Onu Albanese: sostegno inatteso e dilemma politico per la sinistra italiana.Hamas appoggia la relatrice Onu Albanese, la sinistra italiana di fronte a un dilemma Un inatteso sostegno di Hamas alla relatrice speciale delle... Approfondimenti e contenuti La Guyana rivendica l'Essequibo davanti alla Corte Onu, 'questione esistenziale'(ANSA) - GEORGETOWN, 04 MAG - Il procedimento che dovrà stabilire la sovranità sulla regione petrolifera dell'Essequibo, al centro di una disputa secolare tra Guyana e Venezuela, entra in una fase dec ... gazzettadiparma.it Il Venezuela non riconoscerà decisioni della Corte internazionale sull'EssequiboIl Venezuela parteciperà alle udienze pubbliche della Corte internazionale di giustizia (Cig), il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, sulla disputa territoriale con la Guyana per la reg ... ansa.it