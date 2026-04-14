Caso Almasri la doppia linea del governo | alla Corte penale promette di cambiare la legge sui rapporti con l’Aja alla Consulta la difende

Il governo ha comunicato alla Corte Costituzionale che la legge 237 del 2012, che regola i rapporti tra l’Italia e la Corte penale internazionale, può ritenersi invariata. Tuttavia, alla Corte penale internazionale, ha dichiarato di voler modificare la normativa vigente. Questa differenza di posizioni evidenzia un doppio atteggiamento da parte delle istituzioni, che si traduce in promesse di cambiamenti e in una difesa della legge attuale.

Alla Corte Costituzionale il governo ha scritto che la legge che disciplina i rapporti tra l’Italia e la Corte penale internazionale (la 237 del 2012), va bene così. Quindi si può collaborare ma anche no. C’è un potere discrezionale. Si può consegnare il generale libico Osama Almasri Njeem, fermato a Torino su mandato della Cpi nel gennaio 2025, oppure, come è accaduto pochi giorni dopo, scarcerarlo e rimandarlo a casa con tanto di volo di Stato, nonostante le plurime accuse di crimini di guerra e contro l’umanità, tortura, omicidi e perfino stupri di minori. Ma davanti alla Cpi, che accusa l’Italia di mancata cooperazione, il governo si è difeso con vari argomenti e persino con un mezzo impegno a modificare la legge del 2012 che quindi, si direbbe, tanto bene non funziona.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, la doppia linea del governo: alla Corte penale promette di cambiare la legge sui rapporti con l’Aja, alla Consulta la difende Il caso Almasri. La Corte dell’Aja deferisce l’ItaliaIl confronto finale sul caso Almasri si consumerà a New York, dal 7 al 17 dicembre, al punto 21 dell’agenda dell’Assemblea degli Stati Parte della... Caso Almasri, la Corte penale internazionale deferisce l'Italia per mancata cooperazioneLa presidenza della Corte penale internazionale (Cpi) ha deferito l'Italia all'Assemblea degli Stati membri per «inadempienza a una richiesta di... Viva l’Italia! La mitologica Bartolozzi torna giudice: l’ex “zarina” di Nordio ha chiesto il rientro in magistratura. E ha fatto spostare il processo sul caso Almasri. L'ex capo di gabinetto sarà ricollocata subito alla Corte d'Appello di Roma: a breve il via libera del Cs - facebook.com facebook Cpi deferisce l'Italia all'Assemblea degli Stati: il caso Almasri x.com