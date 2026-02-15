Hamas difende la relatrice Onu Albanese | sostegno inatteso e dilemma politico per la sinistra italiana

Hamas ha espresso il suo sostegno a Francesca Albanese, relatrice Onu, dopo che lei ha criticato le azioni di Israele. La scelta di Hamas di schierarsi con Albanese sorprende molti politici italiani, soprattutto perché avviene in un momento di forte tensione tra Israele e Gaza. Questa presa di posizione alimenta il dibattito tra i partiti di sinistra, che si trovano divisi tra solidarietà e critiche. Al centro della discussione ci sono le parole di Albanese, che hanno suscitato richieste di dimissioni e forti reazioni pubbliche.

Hamas appoggia la relatrice Onu Albanese, la sinistra italiana di fronte a un dilemma. Un inatteso sostegno di Hamas alla relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese, bersaglio di richieste di dimissioni per le sue dichiarazioni su Israele, ha scatenato un dibattito politico acceso. L'organizzazione, responsabile degli attacchi del 7 ottobre, ha condannato le pressioni occidentali sulla relatrice, mentre la sinistra italiana si interroga su come affrontare la questione, evocando il caso del magistrato Gratteri e le sue contestate affermazioni sul referendum sulla giustizia. La crisi diplomatica e le reazioni internazionali.