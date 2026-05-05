Esposto sul nuovo palasport | Ma adesso la priorità è finire i lavori al più presto

Da ilrestodelcarlino.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state presentate diverse segnalazioni alla Corte dei Conti e all’Autorità Nazionale Anticorruzione riguardo al progetto del nuovo palasport. Contestualmente, è stata avanzata una richiesta per la creazione di una commissione d’indagine all’interno del Comune. Le parti coinvolte chiedono di verificare la gestione dei lavori e le procedure adottate, mentre le priorità sembrano essere rivolte al completamento rapido delle opere.

Esposti alla Corte dei Conti e all’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione e, soprattutto, la richiesta di istituire una commissione d’indagine in Comune. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Viva Ravenna e Lista per Ravenna, cioè l’opposizione esclusa la Pigna (che aveva presentato la stessa richiesta pochi giorni fa), si compatta e mette in campo azioni per fare chiarezza sulla Cittadella delle arti e dello sport che sta sorgendo, tra mille difficoltà, rincari e ritardi enormi, a fianco al Pala De André. "Nel 2018 - ha spiegato Nicola Grandi, di Fratelli d’Italia - il progetto fu presentato con un preventivo di 15,5 milioni, oggi sono stati superati i 27,5 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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