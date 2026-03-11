Luka Modric, centrocampista del Milan, ha annunciato che il suo Pallone d’Oro del 2018 sarà esposto a ‘Casa Milan’ nel museo del club. La decisione riguarda l’allestimento di questa prestigiosa premiazione all’interno della sede rossonera. Nel frattempo, si conoscono anche aggiornamenti sul futuro del calciatore, senza ulteriori dettagli sui piani successivi.

Tra Luka Modric e il Milan è amore vero: il fuoriclasse croato, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non ha mai nascosto di trovarsi bene a Milano e in maglia rossonera. Un sentimento cresciuto nel corso dei mesi: Modric ama il Milan, i tifosi rossoneri amano e coccolano il 40enne ex Real Madrid. Milan, il Pallone d'Oro di Modric presto esposto al Museo. Per quanto? Motivo per cui Modric, come evidenziato dalla 'rosea', ha deciso di sdebitarsi. Il Pallone d'Oro che vinse nel 2018, custodito finora nella sua casa di Madrid, sarà infatti presto esposto al Museo del club, presso la sede di 'Casa Milan', almeno fino a fine stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Modric, Pallone d'Oro presto esposto a 'Casa Milan'. Novità anche sul suo futuro

