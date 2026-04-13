Uno studio condotto da Ispi e Deloitte analizza le sfide legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, evidenziando come la differenza di velocità tra i paesi possa complicare il raggiungimento di obiettivi condivisi. Il rapporto sottolinea la necessità di colmare il divario infrastrutturale per favorire l’innovazione e la competitività nel settore dell’IA. La ricerca si concentra anche sugli aspetti pratici delle strategie adottate a livello globale.

Se si corre a velocità diverse, raggiungere l’obiettivo comune può essere più complesso. Un po’ quello che emerge dal paper “ Innovation and Emerging Technologies: from Progress to Prosperity “, realizzato da Ispi e dal Public Policy & Stakeholder Relations Centre di Deloitte Italia, per il Next Milan Forum, l’iniziativa promossa da Ispi, l’Università Bocconi e Ocse. Lo studio mette in luce l’importanza delle infrastrutture nella rivoluzione tecnologica. Parliamo di data center, reti elettriche, accesso al calcolo, capacità di interconnessione. Strutture fondamentali ma che non tutti hanno a disposizione. I Paesi ad alto reddito, scrivono gli analisti, ospitano il 77% della capacità commerciale globale dei data center, mentre quelli a basso reddito meno delli 0,1%.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Colmare il gap infrastrutturale per guidare l’IA. Cosa dice lo studio Ispi-Deloitte

Aeroporto e collegamenti: la sfida degli architetti ai candidati sindaco per superare il gap infrastrutturaleIl presidente dell'Ordine Rino La Mendola presenta le priorità per il rilancio di Agrigento.

Leggi anche: Legacoop e la parità di genere: "Vogliamo colmare il gap"