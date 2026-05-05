Un’esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi d’artificio nella provincia cinese di Hunan, provocando la morte di 26 persone e il ferimento di 61. L’incidente è avvenuto in un’area industriale e sono state avviate le operazioni di soccorso. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’esplosione e sui danni causati. La notizia è stata confermata dalle forze di emergenza della regione.

Un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio nella provincia cinese di Hunan ha causato 26 morti e 61 feriti. La deflagrazione è avvenuta per cause ancora ignote intorno alle 16:43 di ieri ora locale, le 10.43 in Italia, presso la Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company a Liuyang, nella provincia dello Hunan, vicino al capoluogo Changsha, come ha riferito l’emittente Cctv, ha riferito la televisione di Stato cinese. Video diffusi sui social media lunedì mostrano continue esplosioni successive alla prima più potente accompagnate da un’enorme nuvola di fumo che si innalza alta in cielo in una zona rurale circondata da montagne.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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