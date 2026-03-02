Un’esplosione si è verificata nella fabbrica di esplosivi della Sbl Energy Limited a Nagpur, nello stato del Maharashtra. L’incidente ha causato almeno 18 vittime e decine di feriti, di cui molti in condizioni critiche. La notizia è stata confermata dalle autorità locali che stanno gestendo i soccorsi e le indagini sull’accaduto.

Un devastante scoppio ha colpito la Sbl Energy Limited, azienda specializzata in esplosivi con sede a Nagpur, nello Stato indiano del Maharashtra, provocando almeno 18 morti e 24 feriti gravi, molti dei quali in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media locali, l’esplosione si è verificata nel reparto di confezionamento dello stabilimento, una delle strutture più note del settore in India. La violenza dello scoppio ha causato gravi ustioni e traumi ai lavoratori presenti al momento dell’incidente, con la maggioranza delle vittime e dei feriti che risulterebbero essere donne impiegate nel reparto. I medici degli ospedali che stanno curando i feriti hanno riferito che il bilancio delle vittime potrebbe purtroppo aumentare nelle prossime ore, a causa della gravità delle lesioni riportate da diversi ricoverati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Esplosione in fabbrica di esplosivi a: 18 morti e decine di feriti gravi

