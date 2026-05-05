Esplosione devastante in Cina | 21 morti nella fabbrica di fuochi d’artificio

Da corrieretoscano.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi d’artificio nella città di Liuyang, nella provincia dello Hunan, in Cina centrale. L’incidente ha causato la morte di 21 persone e ha provocato ingenti danni all’edificio e alle aree circostanti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che stanno valutando le conseguenze dell’esplosione e le cause dell’incidente.

Un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio ha seminato morte e distruzione a Liuyang, nella provincia dello Hunan, nella Cina centrale. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di oltre 20 morti e più di 60 feriti. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in gran parte concluse, ma l’identificazione delle vittime è ancora in corso. Cosa è successo. L’esplosione è avvenuta nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 16,43 ora locale, nella fabbrica Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company. La deflagrazione principale è stata seguita da una serie di esplosioni secondarie, mentre un’enorme nube di fumo si alzava nel cielo visibile a chilometri di distanza.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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