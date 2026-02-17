Maltempo alberi caduti e frane nel Cilento | strade chiuse e disagi
Le forti piogge della scorsa notte hanno causato alberi caduti e frane nel Cilento, bloccando alcune strade e creando problemi alla circolazione. A Pellezzano, le cadute di alberi hanno interrotto il traffico, ma anche nel resto della zona altre arterie sono state chiuse per motivi di sicurezza. La pioggia continua a creare difficoltà e danni nelle aree collinari, dove si temono ulteriori smottamenti.
Non solo a Pellezzano. Le abbondanti piogge della scorsa notte hanno provocato danni e disagi anche nel Cilento. Con un'ordinanza adottata in via d’urgenza è stato chiuso al transito veicolare il tratto tra via San Francesco di Paola e via Cagliari del lungomare Italia SS 18, nel comune di Sapri, alle ore 09:22 odierne per la presenza di materiale litoide su strada a seguito mareggiata in corso. Durante la notte, un albero è crollato improvvisamente lungo la strada che collega le frazioni di San Severino di Centola e Foria di Centola. La strada è rimasta chiusa fino alle prime ore del mattino, quando le squadre di soccorso e gli addetti alla manutenzione sono intervenuti sul posto.🔗 Leggi su Salernotoday.it
