In occasione dei festeggiamenti per i 165 anni dell’Esercito Italiano, si sono svolte cerimonie ufficiali con un omaggio ai caduti e un intervento del ministro della Difesa. Durante l’evento, il ministro ha affermato che la sicurezza non rappresenta mai un costo inutile, sottolineando l’importanza della difesa nazionale. La manifestazione si è tenuta nell’Aquilano e ha coinvolto diverse autorità militari e civili.

L'Aquila - Celebrazioni solenni per i 165 anni dell’Esercito Italiano: omaggio ai caduti, intervento di Crosetto e richiamo alla difesa nazionale. Sono iniziate all’Aquila le celebrazioni solenni per i 165 anni dell’Esercito Italiano, una giornata dal forte valore istituzionale che ha unito memoria, identità nazionale e riflessione sul ruolo della difesa in uno scenario internazionale sempre più instabile. Il momento di apertura si è svolto alla Villa Comunale, con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti da parte del capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello. Alla cerimonia ha preso parte anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, che nel suo intervento ha richiamato la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza nazionale.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Esercito, Crosetto all’Aquila avverte tutti: sicurezza non è mai un costo inutile

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