Il ministro della difesa ha affermato che l’Europa è pronta a intervenire nella regione di Hormuz, sottolineando che le operazioni potrebbero proseguire anche senza il supporto dell’Onu. Ha inoltre aggiunto che la priorità è ottenere una tregua stabile e garantire la libertà di navigazione senza rischi di conflitto. Nel frattempo, si fa riferimento a una sollecitazione rivolta a un leader mondiale per il possibile uso di armi nucleari.

«L’Europa farà la sua parte, ha dichiarato che farà la sua parte. Il problema è avere una tregua consolidata e avere la possibilità che le navi vadano lì senza un teatro di guerra, è quello che è il primo passo. Una volta che ci sarà quello, si inizierà a discutere. Continuo a dire che la soluzione che io personalmente, ma tutto il governo italiano e penso anche tutti i governi europei riterrebbero migliore è che l’Onu finalmente possa prendere una decisione e non sia bloccata al Consiglio di Sicurezza da nessuna delle nazioni». A dirlo il ministro della Difesa Guido Crosetto, parlando a margine della presentazione del libro di Carlo Calenda. Crosetto e la soluzione ideale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crosetto avverte: “Sicurezza a Hormuz anche senza Onu. Putin è sollecitato a usare il nucleare”

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