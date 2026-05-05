Escursione tra orchi e fade nella Valle delle Sfingi e visita al Covolo e al Museo geopaleontologico di Camposilvano

Una giornata nella Valle delle Sfingi permette di esplorare ambienti ricchi di formazioni rocciose e sculture naturali, tra orchi e fade. La visita prosegue nel Covolo, un sito noto per le sue caratteristiche geologiche, e si conclude al Museo geopaleontologico di Camposilvano, dove sono esposte collezioni di reperti e testimonianze della storia naturale della zona. L’itinerario si svolge nel cuore della Lessinia, tra paesaggi e leggende cimbre.

Un viaggio nel cuore più misterioso della Lessinia, tra geologia, natura e antiche leggende cimbre.La giornata inizierà con la visita al Museo Geopaleontologico di Camposilvano. Fossili, rocce e testimonianze del passato ci accompagneranno in un percorso affascinante attraverso milioni di anni. A.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Cinto Euganeo: visita guidata al Museo geopaleontologico Cava BombaScopriamo assieme un patrimonio unico di geologia e paleontologia nel cuore dei Colli Euganei: il Museo Geopaleontologico Cava Bomba, completamente... La Valle dei Templi ricorda Sebastiano Tusa: ingressi gratuiti e visita speciale al museo GriffoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...