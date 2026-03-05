La Valle dei Templi ricorda Sebastiano Tusa | ingressi gratuiti e visita speciale al museo Griffo

La Valle dei Templi organizza una giornata speciale in ricordo di Sebastiano Tusa, con ingressi gratuiti e una visita speciale al museo Griffo. L’evento coinvolge visitatori e appassionati di archeologia, offrendo l’opportunità di scoprire più da vicino il patrimonio culturale dell’isola. La giornata si svolge con l’obiettivo di celebrare la figura di Tusa e promuovere la conoscenza del sito archeologico.

Una giornata dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa e alla valorizzazione del patrimonio culturale dell'isola. Il 10 marzo la Regione Siciliana promuove un'iniziativa speciale che prevede l'ingresso gratuito nei musei, nei parchi archeologici e nei principali luoghi della cultura regionali. La data coincide con l'anniversario della scomparsa dell'archeologo siciliano, studioso di fama internazionale e assessore regionale ai Beni culturali, morto nel 2019 nel disastro aereo avvenuto in Etiopia.

