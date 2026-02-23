Cinto Euganeo | visita guidata al Museo geopaleontologico Cava Bomba

Il Museo Geopaleontologico Cava Bomba a Cinto Euganeo ha aperto le sue porte dopo un intervento di rinnovamento, portando alla luce nuovi reperti e allestimenti più moderni. La causa di questa riapertura è stata la volontà di valorizzare il patrimonio di geologia e paleontologia locale. Durante la visita, si possono ammirare fossili rari e scoprire storie affascinanti sulla formazione dei Colli Euganei. Un’occasione per conoscere meglio il passato della zona, che attira molti appassionati.

Scopriamo assieme un patrimonio unico di geologia e paleontologia nel cuore dei Colli Euganei: il Museo Geopaleontologico Cava Bomba, completamente rinnovato e oggi ancora più ricco nei contenuti e negli allestimenti. Nato all'interno di una fornace ottocentesca di archeologia industriale — impianto usato per oltre un secolo per estrarre e trasformare la pietra in calce — il museo racconta una doppia storia, fatta di uomo e natura. Originariamente luogo di lavoro specializzato nella produzione di calce, dall'inizio degli anni '70 — dopo la scoperta di un importante giacimento di fossili nella cava adiacente — l'area ha iniziato la sua trasformazione in spazio didattico e scientifico, fino a diventare museo geopaleontologico aperto al pubblico.

Dopo una prima davvero emozionante in una splendida giornata di sole, domenica 8 febbraio #DaiColliallAdige NEXT del GAL Patavino scarl replica al Museo Cava Bomba di Cinto Euganeo (PD)!