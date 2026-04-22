Oggi nel mantovano si sono verificati due incidenti che hanno coinvolto un’auto uscita di strada e successivamente andata in fiamme. Una madre e suo figlio erano a bordo dell’auto e sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate. La vettura si è incendiata dopo l’incidente, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Mantova, 22 aprile 2026 – Due incidenti che hanno destato non poco preoccupazione si sono verificati oggi nel mantovano. Il primo, nella tarda mattinata, a Roncoferraro, frazione Governolo via Ostigliese, ha coinvolto un’auto e una moto. La conducente del veicolo, una 63enne di Roncoferraro, per cause in corso di accertamento è andata a scontrarsi con il motociclo Suzuki condotto da un 63enne di Poggio Rusco. Il motociclista è stato soccorso da personale del 118 e trasportato presso l’Ospedale Civile di Mantova in codice giallo, non in pericolo di vita. I rilievi sono stati fatti dai carabinieri della Stazione di Sustinente. Nel pomeriggio a Medole, per cause in corso di accertamento, la conducente di una Lancia Y ha perso il controllo dell’auto terminando la corsa fuori strada.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Medole, mamma e figlio escono fuori strada con l’auto che poi prende fuoco: entrambi in ospedale

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